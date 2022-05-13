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Ставки впали: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: депозит в банку можна розмістити під 6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,0% річних. У порівнянні з березнем ставки впали на 0,8 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в квітні 2022 року зросли на 0,1 п.п. до 0,5% річних.

У квітні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 4,9%, що на 1,2 п.п. нижче, ніж у березні. За валютними депозитами ставки зросли з 1,4% до 1,6% річних.

Депозитний портфель банків за місяць зріс на 2,9% до 1 510 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,3% до 770 млрд гривень, підприємств зріс на 5,4% до 718 млрд гривень.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новим кредитам банків для населення в квітні 2022 року в національній валюті становили 26,5% річних. Це вище, ніж у березні (20,6%), проте значно нижче, ніж наприкінці минулого року (32,0%).

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