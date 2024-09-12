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Ставки немного снизились: под какой процент можно взять кредит в банке

Фото: банки кредитуют население под 33,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в августе 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,8% годовых. Месяц назад ставки были на уровне 34,0%.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 16,5% до 14,7% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,8% до 263 млрд гривен, для предприятий - на 1,0% до 811 млрд гривен.

Кредиты населению

По данным НБУ, доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума. Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло 16%.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

Банкиры ожидают роста кредитных портфелей населения в течение следующих 12 месяцев. Уже шестой квартал подряд банки прогнозируют рост объемов займов населению. По данным опроса НБУ, рекордная доля респондентов считала долговую нагрузку домохозяйств низкой. Ожидается, что требования к заемщикам будут смягчаться.

Ставки банков по кредитам для населения остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

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Банки