RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ставки занадто високі". Глава Пентагону закликав збільшити поставки зброї Україні

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі Контактної групи з оборони України закликав не послаблювати постачання зброї. Він вважає, що ставки занадто високі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не можемо дозволити собі здаватися і не можемо втрачати силу. Ставки занадто високі", - заявив Остін.

Глава Пентагону додав, що вторгнення Росії в Україну відбулося в "ключовий" момент, тому союзники не можуть випустити з уваги тримісячний конфлікт.

"Ми повинні посилити нашу спільну прихильність самообороні України, і ми повинні докласти ще більше зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і свою територію", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить третя зустріч у форматі "Рамштайн", в ході якої представники понад 40 країн обговорять військову допомогу для України.

Перед засіданням радник голови ОПУ Михайло Подоляк звернувся до учасників із закликом надати Україні важке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаЗброя в УкраїніПентагон