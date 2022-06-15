"Ставки занадто високі". Глава Пентагону закликав збільшити поставки зброї Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі Контактної групи з оборони України закликав не послаблювати постачання зброї. Він вважає, що ставки занадто високі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми не можемо дозволити собі здаватися і не можемо втрачати силу. Ставки занадто високі", - заявив Остін.
Глава Пентагону додав, що вторгнення Росії в Україну відбулося в "ключовий" момент, тому союзники не можуть випустити з уваги тримісячний конфлікт.
"Ми повинні посилити нашу спільну прихильність самообороні України, і ми повинні докласти ще більше зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і свою територію", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить третя зустріч у форматі "Рамштайн", в ході якої представники понад 40 країн обговорять військову допомогу для України.
Перед засіданням радник голови ОПУ Михайло Подоляк звернувся до учасників із закликом надати Україні важке озброєння.
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