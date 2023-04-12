Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий март упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5 % до 6,2%.

Кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 755 млрд гривен.