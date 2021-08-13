Ставки за кредитами на житло падають: скільки коштує іпотека

За даними опитування, у червні 2021 року банки видали 955 іпотечних кредитів на загальну суму 774,6 млн грн. Загалом за другий квартал банками видано 2839 іпотечних кредитів майже на 2,3 млрд грн, за перше півріччя - 4652 іпотечних кредити на загальну суму понад 3,6 млрд грн.

У порівнянні з першим півріччям минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,5 рази за кількістю договорів та в 3,4 рази грошовому вимірі.

Кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості ще більше посилили свою перевагу: у червні їх частка перевищила 90% від усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовим обсягом.

За даними НБУ, ринок іпотечного кредитування залишається дуже концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали 90% нових угод.

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.