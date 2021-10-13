Ставки за іпотекою підвищуються: скільки коштує кредит на житло

За даними НБУ, на первинному ринку ставка знизилася за місяць з 16,8% до 15,9%. Однак на первинний ринок припадає лише 10% іпотеки.

У серпні 2021 року банки видали 944 іпотечні кредити на загальну суму 830,1 млн грн. Це є найкращим результатом за обсягом нової іпотеки протягом періоду, охопленого опитуванням (із грудня 2018 року). Таке зростання обсягів передусім відбулося завдяки збільшенню середньої суми договору: за місяць - на десяту частину (до 879,3 тис. грн).

Загалом за перші вісім місяців року банками видано 6,6 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 5,2 млрд грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,2 рази за кількістю договорів та майже втричі у грошовому вимірі.

Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали 89% нових угод, зазначили в НБУ.