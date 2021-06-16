Ставки за іпотекою падають: скільки коштує кредит на житло

Загалом за перші чотири місяці року банки видали 2808 іпотечних кредитів на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування більш ніж подвоїлося за кількістю договорів та майже потроїлося у грошовому вимірі.

За даними НБУ, зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у квітні становила 87% від усіх виданих кредитів.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати і у квітні він становив 791 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 925 тис. грн, вторинної - 771 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. 90% нових угод уклали п’ять банків.