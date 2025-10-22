Ставки на футбол как лотерея? Нарушает ли "М.С.Л." правила лицензирования

Оператор лотерей "М.С.Л." на своем сайте предлагает продукт "Спортпрогноз", позволяющий делать ставки на футбольные матчи.

Этот раздел по форме напоминает классический букмекерский сервис: игроки могут выбирать результаты событий и делать ставки на их результат.

В то же время, законодательство Украины четко разделяет лотереи и букмекерскую деятельность. Лотерея базируется на случайности, а букмекерская деятельность предполагает прогнозирование результатов спортивных событий и требует отдельной лицензии.

Как отмечается в материале "Телеграф", компания "М.С.Л." имеет лицензию Министерства финансов на проведение лотерей, однако отдельной лицензии на букмекерскую деятельность у нее нет.

Со своей стороны в "М.С.Л." отмечают, что "Спортпрогноз" проводится как государственная лотерея тото.

При этом для такого типа лотерей законодательство запрещает использование коэффициентов.

Журналисты также отмечают, что ставки на футбольные матчи не являются случайностью. Это прогнозируемые события, где результат зависит от формы команд, состава игроков, тактики тренеров и многих других факторов. Именно поэтому для такой деятельности нужна отдельная лицензия, которая стоит около 240 млн грн, говорится в материале.