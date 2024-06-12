Ставка на цифру. В парламенте рассказали о ключевых антикоррупционных предохранителях по восстановлению страны

Речь идет как о прямом финансировании тех или иных проектов общин по восстановлению критической, жилищной и социально-экономической инфраструктуры, так и о выделенных средствах в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС, соглашение по которой на днях ратифицировал парламент.

По ее словам, двумя важнейшими принципами успешного восстановления являются принцип "все видят все", и восстановление по принципу "строй лучше, чем было".

"По условиям Ukraine Facility, соглашение по которому 6 июня ратифицировал парламент, мы получаем от ЕС 50 млрд в течение 2024-2027 годов, но для этого нам необходимо выполнить провести ряд важных секторальных реформ", - отметила Шуляк.

Речь идет в частности о реформе государственного управления, государственных финансов, судебной реформе, управлении государственными активами, человеческим капиталом, эффективной жилищной политике, децентрализации, цифровой трансформации, зеленом переходе и охране окружающей среды и, что главное - борьбе с коррупцией и отмыванием средств.

Парламентария подчеркнула, что для обеспечения максимальной прозрачности уже создан целый ряд цифровых решений для восстановления и восстановления.

Прежде всего, цифровые антикоррупционные предохранители предусмотрели при предоставлении украинцам компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье по программе "єВідновлення", в частности, благодаря созданию электронного Реестра уничтоженного и поврежденного жилья (РПЗМ).

Его суть в том, что во взаимодействии государства и гражданина, чье жилье уничтожено, нет посредников в виде чиновников – нельзя "договориться" и выдать компенсацию быстрее или выдать вообще. После запуска РПЗМ все взаимодействие сводится к подаче заявления о возмещении через Действие, после чего все остальное сделает система.

"Роль органов местного самоуправления в этом случае сводится только к созданию специальной комиссии, которая будет обследовать поврежденное жилье. При чем 30% этой комиссии составляют представители общественности, которые следят за процессом и видят все", - пояснила Шуляк.

Она также добавила, что создание электронного РПЗМ важно и с точки зрения возмещения ущерба, по которому Россия впоследствии будет выплачивать репарации, поскольку в нем фиксируются во все без исключения поврежденные или вообще разрушенные дома украинцев.

Принцип "все видят все", пояснила Шуляк, также нашел свое полное отражение в создании цифровой экосистемы DREAM, являющейся, по сути, площадкой для взаимодействия общин, ищущих финансирование для своих проектов, связанных с восстановлением, и потенциальных инвесторов - международных доноров. которые готовы помогать.

Сейчас уже тысяча общин работают в DREAM, около двух тысяч проектов заведено в эту систему, где можно проследить каждый проект: в каком обществе он родился, сколько денег на него уже есть, это средства государственного или местных бюджетов, деньги наших международных партнеров, на какой стадии реализации находится проект и т.д.

"Весь процесс - от рождения идеи до ее реализации - можно проследить через систему, потому что вопросы подотчетности и прозрачности для наших международных партнеров являются ключевыми. Эти принципы, которые зафиксированы в Ukraine Facility, также лягут в основу законопроекта "Об основных принципах восстановления" - фактически нашей законодательной рамки в этом вопросе", – пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, подготовка законопроекта на финальной стадии. Среди ключевых норм сделать обязательным использование цифровой системы восстановления DREAM для объектов, восстанавливаемых за счет госбюджета или по заказу государства, местного самоуправления, предприятий государственной и коммунальной собственности. Это обеспечит автоматизацию процессов управления проектами и позволит видеть каждый шаг их реализации.

Законопроектом предусмотрено осуществление мониторинга, экспертного и общественного оценивания, аудита проектов восстановления. Также в планах – создание Совета прозрачности и подотчетности при Агентстве восстановления.

"Прозрачность процессов для общественности, экспертов и международных партнеров, четко определены обязательства всех ветвей власти, инструменты для активного привлечения граждан, ключевая роль территориальных общин – все это закладывается в новый законопроект и законодательную рамку восстановления в целом. Без этого невозможно представить эффективную и успешную восстановление", - подытожила Шуляк.