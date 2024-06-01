Статуя Свободы, Таймс Сквер и не только: 10 мест, которые стоит посетить в Нью-Йорке

Содержание:

Статуя Свободы

Статуя Свободы (англ. Statue of Liberty) - национальный памятник США, символ свободы, демократии и справедливости. Это одна из самых знаменитых скульптур не только в США, а и во всем мире. Статуя - подарок французских граждан к столетию американской революции.

Высота статуи - 93 метра вместе с постаментом. Находится она на острове Свободы, куда можно попасть на пароме. Чтобы добраться до смотровой площадки (короны статуи) придется преодолеть немалый путь, а именно - более 350 ступенек. Однако оно того стоит.

Статуя Свободы (фото из сети)

Таймс Сквер

Таймс Сквер (англ. Times Square) - знаменитая площадь Нью-Йорка, расположенная на пересечении улиц Бродвей и Седьмая авеню.

Названа она в честь газеты New York Times, редакция которой находится в одном из небоскребов.

Это оживленное место с круглосуточно работающими гигантскими экранами и иллюминациями витрин многочисленных магазинов. На Таймс Сквер находятся филиал лондонского Музея мадам Тюссо, театральная улица Большой белый путь, огромный магазин игрушек и не только.

Фото: Таймс Сквер (wikipedia.org)

Центральный парк

Центральный парк (англ. Central Park) в Нью-Йорке является одним из самых больших в США. Он расположен на острове Манхэттен и имеет прямоугольную форму. Длина парка - около 4 километров, ширина - около 800 метров, общая площадь - 3,41 кв.км.

Парк посещают около 25 миллионов человек в год. Он является самым посещаемым парком в США, а его показ во многих фильмах и телевизионных шоу сделал парк одним из самых знаменитых в мире.

Жители города любят этот парк за то, что в нем можно отдохнуть от суеты и расслабиться на фоне природы.

Фото: Центральный парк (wikipedia.org)

Бруклинский мост

Бруклинский мост (англ. Brooklyn Bridge) - один из старейших подвесных мостов в США. Мост достигает длины 1825 метров. Мост проходит над проливом Ист-Ривер и соединяет два района - Манхэттен и Бруклин.

На момент завершения строительства, которое длилось 13 лет, он был самым большим подвесным мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы.

Мост состоит из трех функциональных зон. Две полосы предназначены для автомобилистов, а одна - центральная и возвышенная над проезжающими машинами - для пешеходов и велосипедистов.

Фото: Бруклинский мост (wikipedia.org)

Бродвей

Бродвей (англ. Broadway - широкий путь) - название самой длинной улицы Нью-Йорка (свыше 25 км), которая протянулась через весь Манхэттен, Бронкс и далее на север.

Согласно истории, основателями Бродвея стали индейцы, которые шли с южной стороны острова на север. Так и повелось: на юге Бродвея можно наблюдать типичную для эпохи колониального мира архитектуру, а уже по направлению на север расположены современные дома, магазины и другие достопримечательности, не имеющие аналогов.

В мире Бродвей широко известен как главное место сосредоточения нью-йоркских театров с их всемирно известными и популярными театральными постановками, мюзиклами и шоу.

Фото: Бродвей (wikipedia.org)

Эмпайр-стейт-билдинг

Эмпайр-Стейт-Билдинг (англ. Empire State Building) - небоскреб высотой 381 м (448 м с антенной), который имеет 102 этажа, возведенный в стиле ар-деко в округе Манхэттен. Он стал первым зданием в мире, которое имело более 100 этажей.

Небоскрёб также известен благодаря кинематографу - именно на него поднималась гигантская горилла в фильме "Кинг-Конг.

Для посещения открыты две смотровые площадки, поднявшись на которые, можно увидеть весь Нью-Йорк. Из здания открывается один из красивейших видов на город. В ясную погоду можно увидеть объекты на расстоянии до 100 км и более. Оттуда видны четыре соседних штата.

Фото: Эмпайр-стейт-билдинг (wikipedia.org)

Музей "Метрополитен"

Музей "Метрополитен" (англ. Metropolitan Museum of Art) - крупнейший музей Нью-Йорка, который находится в центре Манхэттена. Также он четвертый по посещаемости и площади музей в мире.

В коллекции музея насчитывается более 2 млн шедевров мирового искусства, охватывающих 5000-летнюю историю культуры человечества со всех уголков мира.

Фото: Музей "Метрополитен" (wikipedia.org)

Манхэттенский мост

Манхэттенский мост (англ. Manhattan Bridge), соединяющий районы Нью-Йорка Нижний Манхэттен и Бруклин, является одним из трех подвесных мостов через Ист-Ривер. Он расположен между Бруклинским и Вильямсбургским мостом.

Мост поднят над водой на 40 метров, его общая длина составляет более 2 тысяч метров, а длина основного пролета - 448 метров.

Манхэттенский мост - двухъярусный. На верхнем ярусе расположены четыре полосы для легковых транспортных средств, разделенные между двумя путями с противоположными направлениями движения.

Нижний уровень имеет по центру три автомобильные полосы, а с обеих сторон от них расположены четыре железнодорожных пути нью-йоркского метро (по две с каждой стороны), а также пешеходная и велосипедная дорожки.

Манхэттенский мост (фото из сети)

Собор Святого Патрика

Собор Святого Патрика (англ. St. Patrick's Cathedral) - это самый большой, построенный в неоготическом стиле, католический храм США. Собор внесен в реестр национальных достопримечательностей Соединенных Штатов.

Кроме уникального экстерьера, храм привлекает внутренним убранством - мраморными колоннами, художественными работами и статуями святых.

Фото: Собор Святого Патрика (wikipedia.org)

Уолл-стрит

Уолл-стрит (англ. Wall Street) - название небольшой узкой улицы в нижней части Манхэттена, которая идет от Бродвея к набережной реки Ист-Ривер.

Фото: Уолл-стрит (wikipedia.org)

Уолл-стрит считается историческим центром финансового района Нью-Йорка. Улица знаменита тем, что на ней расположена Нью-Йоркская фондовая биржа. В переносном смысле название Уолл-стрит означает как саму биржу, так и весь фондовый рынок США.

К тому же на Уолл-стрит выходят великолепные фотографии у символа улицы бронзового быка возле Боулинг-Грин-парка. Существует поверье, что если его погладить и взять за рога, вас будет преследовать финансовый успех.

Бронзовый бык на Уолл-стрит (фото из сети)