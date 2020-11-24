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Статус воєнного злочинця можуть отримати понад 100 людей, - Мамедов

Автор: Андрій Козловський

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що статус воєнного злочинця за подіями на Донбасі можуть отримати більш ніж 100 людей. Частина з них вже має обґрунтовані підозри.

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Про це Гюндуз Мамедов розповів в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, у 2020 році на рівні Департаменту прокурори вже оголосили підозру 54 особам у вчиненні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту на Донбасі.

"Сьогодні потенційно статус воєнного злочинця тільки за подіями в Донбасі можуть отримати понад сотні людей... Це учасники незаконних формувань, які порушили закони та звичаї ведення війни, і працівники спецслужб РФ, які схиляють громадян України до держзради", - сказав Мамедов.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі.

Крім того, Мамедов оцінив перспективу справ про військові злочини проти України. Не всі справи передаються для розслідування в міжнародні установи.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна готує електронну базу даних, які передували окупації Донбасу та Кримського півострову. Її зроблять частково публічною.

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