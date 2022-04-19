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Статус внутрішніх переселенців з початку війни вже отримали 1,4 млн українців

Фото: офіційно зареєструвалися біженцями 1,4 млн українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 18 квітня більше 1,4 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо перемішені особи. Вони можуть отримати по 2000-3000 гривень компенсації на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначила, міністр соціальної політики Марина Лазебна, через велику кількість вимушено переміщених людей в багатьох громадах утворилися великі черги на реєстрацію.

"Але у найближчі дні, я сподіваюсь, що навіть від завтра, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому без черг та зайвих паперів", - прокоментувала Лазебна.

Нагадаємо, шо в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці - березень та квітень.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 1,2 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 248 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики