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Статус военных, которые воюют в России, унормируют. Зеленский внес в Раду проект закона

Украина, Четверг 15 августа 2024 19:38
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Статус военных, которые воюют в России, унормируют. Зеленский внес в Раду проект закона Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект 11483.

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" с целью предотвращения неодинакового толкования и применения на практике его норм.

Предусматривается, что действие этого Закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а именно:

  • военнослужащих ВСУ;
  • других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;
  • государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • разведывательного органа Министерства обороны Украины;
  • разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований;
  • правоохранительных и разведывательных органов;
  • а также членов их семей.

Таким образом, гарантии будут распространяться на военнослужащих разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Также отмечается, что закон о социальных гарантиях распространяется на военнослужащих военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий , необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также членов их семей.

Что предшествовало

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.

В частности, по словам президента, в Украине на законодательном уровне необходимо гарантировать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой, воинам, участвующим в Курской операции или других будущих украинских действиях на территории России.

"Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно", - подчеркнул Зеленский.

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