Статус военных, которые воюют в России, унормируют. Зеленский внес в Раду проект закона

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект 11483 .

Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" с целью предотвращения неодинакового толкования и применения на практике его норм.

Предусматривается, что действие этого Закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а именно:

военнослужащих ВСУ;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;

государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;

Службы внешней разведки Украины;

разведывательного органа Министерства обороны Украины;

разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований;

правоохранительных и разведывательных органов;

а также членов их семей.

Таким образом, гарантии будут распространяться на военнослужащих разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Также отмечается, что закон о социальных гарантиях распространяется на военнослужащих военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий , необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также членов их семей.