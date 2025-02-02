"Статус-кво неприемлем". Рубио выдвинул ультиматум насчет Панамского канала

Помимо президента на встрече в Панама-Сити присутствовал и панамский глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей, чтобы обсудить критические региональные и глобальные проблемы. По ходу беседы Рубио сказал им двоим, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как для самого канала так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта.

Также госсекретарь США ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем. В случае отсутствия немедленных изменений США примут меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Кроме того, Рубио подчеркнул важность совместных усилий по прекращению нелегального миграционного кризиса в полушарии и поблагодарил Мулино за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор.

"Секретарь Рубио выразил свою благодарность за продуктивную дискуссию и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы сделать обе страны безопаснее, сильнее и процветающими. Он отметил, что эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", - добавили на сайте Госдепартамента США.