Status Group оприлюднила актуальні пропозиції щодо оренди житлових та бізнес-приміщень
Девелоперська компанія Status Group оприлюднила актуальні пропозиції щодо оренди житлових та бізнес-приміщень у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegtam.
В компанії також зазначили, що Status Group працює у звичайному режимі. Окрім будівельної діяльності, вони займаються також питанням оренди житлових та бізнес-приміщень на своїх об'єктах.
Зокрема, наразі можна орендувати приміщення в:
ЖК "Олімпік Парк" (проспект Бажана, 17) - житло за концепцією "місто в місті". На території відкритий торговельний центр, безпосередньо на проспекті Бажана.
Плюси:
- бізнес-приміщення від 50 м2
- жвавий автомобільний трафік з проспекту, що забезпечує стабільний потік клієнтів
- зручна транспортна розв'язка - поруч метро Бориспільська, парк та дорога до аеропорту
- постійні клієнти - мешканці ЖК "Олімпік Парк "
- безпека та захист території, в'їзд через шлагбаум
Бізнес-центр Crystal (вулиця Малоземельна, 75) - готова комерційна нерухомість біля ЖК "Рів'єра".
Плюси:
- бізнес-приміщення від 70 м2
- комфортні сучасні інтер'єри
- зручна транспортна розв'язка, 5 хвилин від станції метро Славутич
- 24/7 працює охорона та паркінг
"Поділ Плаза Резиденс" (вулиця Глибочицька, 73) - місце для вашого бізнесу в серці Києва, на Подолі.
Плюси:
- бізнес-приміщення від 50 м2
- ідеальне місце на Подолі для кав'ярень, спортзалів, маркетів та офісів
- поруч зі станцією Контрактова площа
- 24/7 працює охорона та паркінг.