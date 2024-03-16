Статус члена семьи Защитника Украины: в Минреинтеграции рассказали, как получить

Кто имеет право получить такой статус:

семьи военнослужащих (ВСУ, Нацгвардии и лиц, которые были в составе добровольческих формирований, обеспечивая национальную безопасность и оборону);

семьи работников предприятий, учреждений и организаций, осуществлявших мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны;

семьи лиц, погибших или пропавших без вести.

Для получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины следует обращаться в подразделение по вопросам социальной защиты населения районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета с заявлением и соответствующими документами.

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