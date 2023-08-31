Статус многодетной семьи в Украине. Какие льготы имеет во время военного положения

В ведомстве напомнили, что многодетной семьей являются супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Они должны проживать вместе и совместно воспитывать троих и более детей. Речь также идет о лицах до 23-летнего возраста, в случае если те учатся по дневной форме в учреждениях профессионального и высшего образования.

Также статус многодетной семьи можно получить, если один или оба супруга имеют родившихся в предыдущих браках детей, но они проживают вместе с ними в новой семье.

Кроме этого, он предоставляется в случае, если один из родителей самостоятельно воспитывает и проживает с тремя и более детьми.

Оформление статуса

Многодетная семья должна получить соответствующее удостоверение. Этот документ выдается детям с 6 лет и родителю в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Оформляется оно в структурных подразделениях местных органов исполнительной власти или ЦНАПе.

Льготы

Те семьи, которые подтвердили свой статус, имеют определенные льготы от государства:

50% скидку на стоимость топлива, в том числе жидкого, если дома не имеют центрального отопления;

50% скидку от утвержденных тарифов абонплаты за пользование квартирным телефоном;

50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах норм, определенных законодательством).

Социальные гарантии для детей

Дети из многодетных семей могут претендовать на ряд льгот:

безвозмездное получение медикаментов по рецепту врача;

ежегодное медицинское обследование:

безвозмездный проезд разными видами транспорта, независимо от расстояния и места жительства (кроме такси);

безвозмездное оздоровление и отдых;

ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.

Финансовая помощь

Родителю необходимо подать соответствующее заявление для получения финансовой помощи, его начинают выплачивать с месяца подачи заявления.

В случае, если семья получила статус многодетной из-за рождения сразу двух и более детей - пособие выплачивается на каждого ребенка отдельно. Ее предоставляет орган соцзащиты по месту зарегистрированного или фактического проживания заявителя.

Однако семью могут также и лишить выплат. Это возможно, если родители отказались от воспитания ребенка или их лишили родительских прав.

Она прекращается при нецелевом использовании средств или отсутствии надлежащих условий для содержания ребенка. Денежные средства не выделяют, если родители устроили ребенка на полное государственное содержание.

Ранее РБК-Украина разъясняла, какие документы необходимы для назначения субсидии на коммунальные услуги.

Напомним, в госбюджете Украины на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит около 1190 гривен.

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