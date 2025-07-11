Стать лидером за два года. Пентагон принял важное решение по закупке беспилотников

Согласно документам, Пит Хегсет отменил устаревшие правила, которые, по его мнению, ограничивают инновации.

Так, впервые полковники и капитаны американской армии могут независимо закупать и испытывать беспилотники, включая прототипы, напечатанные на 3D-принтере, и коммерческие системы, соответствующие стандартам национальной безопасности.

Они также могут немедленно начинать обучение и эксплуатацию дронов, минуя бюрократические препятствия, и тестировать нелетальные автономные дроны в контролируемых условиях. По данным СМИ, такое решение было принято с целью превзойти Россию и Китай в области дронов.

"Министерство обороны теряет бдительность... Смертоносность не будет ограничена самоограничениями... Наш главный риск - это избежание риска", - указал Хегсет в служебных записках, с которыми ознакомился Fox News.

По словам министра обороны США, на сегодняшний день Пентагону не удалось развернуть дроны в необходимом масштабе и с необходимой скоростью.

Хэгсет также признал, что сейчас Соединенные Штаты не являются лидером в сфере использования военных беспилотников. Но он поставил задачу Пентагону до 2027 года занять в этом аспекте мировое первенство.

"Малые дроны больше напоминают боеприпасы, чем высококлассные самолеты. Они должны быть дешевыми, быстро заменяемыми и относиться к категории расходных материалов", - добавил он.

Он также подчеркнул, что в течение 90 дней в США будут введены в действие три новых национальных полигона для испытаний дронов.