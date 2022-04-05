Старух розповів про втрати у Запорізькій області: "у нас така Буча не одна"
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів про втрати мирного населення у області внаслідок обстрілів окупантів. Зокрема, він заявив, що наразі відкрито сотні кримінальних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у телемарафоні.
За його словами, в області є звільнені села, де загинуло багато місцевого населення.
"Не хочу лякати. Але у нас таких Буч не одна. У нас є села, які ми звільняли.. Буча це звісно велике місто, але коли в селі жило 120 людей, а 17-20 загинуло, то якщо брати пропорційно, то це теж великі втрати", - сказав Старух
Він додав, що всі злочини фіксуються. Зокрема, вже відкрито сотні кримінальних справ.
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