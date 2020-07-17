Стартує списання боргів старого енергоринку: закон частково набрав чинності

В Україні стартує списання боргів старого енергоринку. У п'ятницю, 17 липня, відповідний закон набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У четвер документ оприлюднили в газеті "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Однак дві його статті наберуть чинності лише з 1 липня 2021 року.

Зокрема, не набере чинності норма, яка визначає особливості проведення списання заборгованості ДП "Енергоринок".

У цій статті закону прописано, що кредиторська або дебіторська заборгованість ДП, що залишилася після проведення процедури погашення заборгованості, списується учасниками, після чого Кабінет міністрів приймає рішення про припинення держпідприємства. Також вона передбачає, що списання заборгованості оптового постачальника електроенергії здійснюють у порядку, визначеному КМУ.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначалося, що кредиторська заборгованість "Енергоринку" станом на 31 серпня 2019 року становила 28,1 млрд гривень, підприємству своєю чергою винні 30,9 млрд гривень.

Акт передбачає докапіталізацію держкомпаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" в рахунок погашення заборгованості перед ними державного підприємства "Енергоринок". Саме воно викуповувало всю електроенергію у країні за попередньої моделі ринку.

Борг "Енергоринку", згідно з документом, погасять шляхом емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і списання боргів, у тому числі перед держкомпанією "Укренерго".

Нагадаємо, 17 червня нардепи списали борги старого енергоринку: ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла за основу даний законопроект ще в кінці квітня, за нього проголосували 258 нардепів.