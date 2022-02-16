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Стартова ціна приватизаційного аукціону "Президент-Готелю" є адекватною, - Мілованов

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Київ, Середа 16 лютого 2022 10:56
Стартова ціна приватизаційного аукціону "Президент-Готелю" є адекватною, - Мілованов Фото: "Президент-Готель" (uahotels.info)
Автор: Наталія Гурковська

Стартова ціна приватизаційного аукціону “Президент-Готелю”, яку визначив радник Concorde Capital на рівні 390 млн грн, відповідає ринковим реаліям та стану активу, а потенційні покупці мають бути зацікавлені в участі у торгах та подальшому розвитку перспективного бізнесу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Тимофій Мілованов, колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки.

"Готель давно потребує оновлення, яке зможе забезпечити ефективний власник. Нинішній стан будівлі потребує серйозних приватних інвестицій", - зазначає Мілованов.

У компанії раднику з приватизації Concorde Capital вказують, що готельний бізнес не є профільним для держави, тоді як приватний інвестор має необхідні навички та ресурси для подальшого розвитку "Президент-Готелю" і створення додаткових робочих місць.

"Немає необхідності утримувати "Президент-Готель" у держвласності, це не стратегічний об'єкт. Сьогодні готель перебуває у стані, що потребує суттєвих інвестицій. А в найближчому майбутньому він може зайняти значне місце на готельній карті Києва саме завдяки залученню необхідних інвестицій через приватизацію. І на всіх етапах - від ремонту до подальшого операційного управління - це дозволить забезпечити роботою сотні фахівців", - зазначив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

За результатами проведених аудитів та незалежної оцінки Concorde Capital встановив стартову ціну майбутнього аукціону - 390 млн грн.

“Що стосується стартової ціни, яку визначив Concorde Capital, вона повністю відповідає стану готелю та ринковим реаліям, це адекватна оцінка від фахівців за результатами аудитів. Якщо ж на аукціоні ціна додатково зросте, це буде великим успіхом. Упевнений, що покупці точно знайдуться, адже це перспективний бізнес. У Києві брак хороших готелів, навіть якщо порівнювати із сусідніми столицями. Можливо, ми навіть побачимо на торгах представників міжнародних готельних мереж", - додав Мілованов.

Нагадаємо, "Президент Готель" - чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс у Києві. Будівля належить ПрАТ "Президент готель" та знаходиться у довгостроковій оренді ТОВ "БК "Квадр".

Перша спроба приватизації готелю відбулася у 2010 році за уряду Азарова.

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