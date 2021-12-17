Стартова ціна за ОГХК адекватна, але покупців лякають ризики та поганий інвестклімат, - Паращій

"Ціна цілком адекватна. Більше того, я думаю, що якщо буде проведено конкурс за участю іноземних потенційних інвесторів, то ціна може й зрости щонайменше у півтора рази. Інше питання, що, як ми бачимо з останніх повідомлень організаторів приватизації, що потенційні інвестори, особливо іноземні, бачать якісь ризики, які вони хотіли б, щоб якимось чином частково держава в особі продавця взяла на себе", - заявив інвестбанкір.

На думку Паращія, однією з ключових причин можливої ​​пасивності іноземних покупців є несприятливий інвестиційний клімат у країні.

"Справа в тому, що зараз у принципі Україна не є країною, в яку готові бігти іноземні інвестори. Це насамперед через ситуацію з потенційною агресією Росії. Але й не лише з цієї причини, ще й через інвестклімат, який поки що залишає бажати кращого", - наголосив він.