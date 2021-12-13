Приватизація ОГХК: аукціон може бути зірвано втретє 

Запланований на 20 грудня конкурс з приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) може бути в черговий раз відкладений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного журналіста Сергія Лямця в Facebook .

"Причина в тому, що влада не бажає прощатися з корупційною годівницею. Дотепер події підтверджували мою гіпотезу. З тієї ж причини, швидше за все, досі не продані й інші об'єкти зі списку великої приватизації - "Центренерго", Одеський припортовий завод (ОПЗ), "Президент-Готель", вугільна компанія "Краснолиманська", "Електроважмаш", дрібні пакети обленерго. Тому прийдешній конкурс з приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, швидше за все, знову буде зірваний", - повідомив журналіст.

Він також нагадав, що 31 Серпня 2021 року Фонд держмайна вже пробував продати ОГХК. Однак аукціон зірвався через те, що учасники подали неповні пакети документів. Саме по собі формулювання звучить, дивно, адже тоді ще глава ФДМ Дмитро

"Конкурс перенесли спочатку на 20 жовтня, а тепер на 20 грудня. Оголошення про конкурс з'явилося в понеділок 6 грудня, а вже до 9 грудня всі бажаючі могли подати заявки. Враховуючи, що конкурс відкладався вже два рази, пакети повинні бути у всіх бажаючих", - додав він.

Відлякуючим потенційних інвесторів фактором журналіст називає і завищену стартову вартість ОГХК.

"Адже більшість тих інвесторів, які вивчали документи ОГХК, банально не захотіли брати участь у торгах. Ключова з причин - суто фінансова. Озвучена Стартова ціна торгів зафіксована на рівні 3,7 млрд грн. Це - дорого для сучасної України. 3,7 млрд грн - це майже чотири EBITDA. І це при тому, що прибутковість компанії до цього штучно завищувалася, а справи її можуть бути не в порядку. У нашій країні немає компанії, яка б коштувала дорожче 5 EBITDA, так що ОГХК наблизився до верхньої межі впритул", - підкреслює журналіст.

Нагадаємо, уряд в серпні 2016 року вніс ОГХК в список компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, востаннє у зв'язку з коронакризою і карантином.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж в 30 країн світу і є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, А також США і країни Африки. Компанія видобуває руду для виробництва 20 тис. тонн титану на рік.

Серед фінансових умов приватизаційного конкурсу інвестувати не менше 400 млн грн в модернізацію підприємства. Серед інших умов: не звільняти працівників протягом шести місяців та забезпечити соціальні гарантії перед працівниками, надавати воду комунальним підприємствам-споживачам.

Дата повторного приватизаційного була призначена на 29 жовтня, але перенесена на 20 грудня 2021 року. Стартова ціна-3,7 млрд грн, крок аукціону-50 млн грн