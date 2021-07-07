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Стартова ціна 3,7 млрд гривень. Шмигаль анонсував аукціон з великої приватизації

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. На продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.

"Нещодавно Фонд держмайна оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це буде перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень", - сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що є ще значний потенціал для зростання цієї ціни.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують тимчасово не проводити аукціони з пониженням стартової ціни з продажу об'єктів великої приватизації. Таку рекомендацію дав комітет з питань економічного розвитку.

Як писало РБК-Україна, 1 травня набрав чинності закон, який скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

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приватизацияаукционДенис Шмигаль