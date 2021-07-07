Стартова ціна 3,7 млрд гривень. Шмигаль анонсував аукціон з великої приватизації

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. На продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

"Нещодавно Фонд держмайна оголосив про старт подачі заявок інвесторами про участь в аукціоні з приватизації акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Це буде перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації. Конкурс має відбутися 31 серпня зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень", - сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що є ще значний потенціал для зростання цієї ціни.