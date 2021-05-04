Стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 стартували за участю 27 країн світу. Вони проходять в більш ніж десяти країнах.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" .

На 30 полігонах в більш ніж десяти державах стартували міжнародні навчання Defender Europe 21 за участю більше 30 тисяч військовослужбовців.

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Під час навчань будуть задіяні засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.