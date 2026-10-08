Стартап с ИИ для Сил обороны интегрировал разные элементы ПВО в единую систему, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Базирующаяся в Амстердаме компания Intelic помогает украинским Силам обороны противостоять усиленным российским атакам с применением беспилотников и ракет.

В ходе испытаний в конце сентября программное обеспечение Nexus от Intelic, работающее на базе искусственного интеллекта, использовало данные из нескольких радаров, датчиков и камер других компаний, чтобы идентифицировать объект как враждебную цель. Впоследствии разведывательный беспилотник подтвердил, что это вражеский дрон, используя технологию распознавания изображений.

Хотя окончательное решение о запуске дрона-перехватчика с наведением на основе ИИ принимал человек, этот процесс может быть полностью автономным, отметил генеральный директор и основатель Intelic Мауриц Корталс Алтес.

"Большинство таких систем используют ИИ непосредственно на борту - то есть в самом беспилотнике, чтобы поразить цель на высокой скорости", – пояснил Алтес.

При этом он подчеркнул, что ИИ также может использоваться для поддержки принятия решений, например, помогая командиру на поле боя, когда для решения вопроса, открывать ли огонь по приближающемуся реактивному беспилотнику иногда есть лишь несколько секунд.

Интеграция разных систем позволяет командиру быстро принимать такие решения. По словам Корталса Алтеса, на высоких скоростях "маловероятно, что удастся поразить цель в ручном режиме, поэтому нужна более автономная система".

Система командования и управления от Intelic сейчас внедряется на поле боя в Украине, где оперативные решения иногда до сих пор передаются через мессенджеры или телефонные звонки. Она дополняет Delta - собственную передовую украинскую систему управления боевыми действиями.