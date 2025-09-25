Старт учебного года в "Метинвест Политехнике": вуз выбрали 26 ветеранов и защитников Мариуполя

В новом учебном году вуз выбрали более 150 бакалавров и магистров, а также впервые – 94 профессиональных младших бакалавра. Среди поступающих – 26 ветеранов войны, в том числе сотрудники предприятий "Метинвеста" и участники обороны Мариуполя.

В общей сложности сегодня в университете обучается более 600 студентов, среди них 52 ветерана: для них образование это не только возможность получить новую профессию, но и важный этап возвращения к мирной жизни.

Образование для ветеранов и защитников Мариуполя

В этом году на бакалаврат и магистратуру поступили четверо защитников Мариуполя – нацгвардейцы Дмитрий Кланцатый и Виталий Андрущенко, а также морпехи Александр Панькив и Константин Иванов, пережившие пленение и вернувшиеся домой. Они выбрали обучение на ІТ-специальностях, автоматизации, робототехнике и бизнес-аналитике.

Еще один студент – Владимир Тищенко, ветеран морской пехоты, который после ранения под Крынками демобилизовался и вернулся работать на "Запорожсталь". Он поступил на программу "Металлургия черных металлов" за средства "Метинвеста". А Владимир Золотарев, сотрудник Северного ГОКа, во время бакалаврата объединял обучение с военной службой. Теперь он продолжает обучение на магистратуре по горному делу.

"Для нас большая ценность видеть среди студентов ветеранов. Они доказывают, что образование действительно может стать новым этапом в жизни, шагом к знаниям и профессиональному росту. Вместе с Группой Метинвест мы создаем условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и вносить вклад в развитие украинской промышленности", – говорит ректор университета Александр Поважный.

Учеба в "Метинвест Политехника"

С момента создания в "Метинвест Политехнику" поступило более 1330 студентов, а 267 выпускников уже получили дипломы магистров и работают в промышленности.

"Мы поддерживаем университет, потому что убеждены: только сотрудничество бизнеса и образования может обеспечить подготовку новой инженерной элиты для восстановления Украины", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Программы университета охватывают металлургию, горное дело, механику, IТ, автоматизацию, электроинженерию, безопасность труда. Учеба сочетает теорию с практикой на производствах "Метинвеста", а самые успешные студенты получают стипендии, гранты, предложения работы и стажировку за рубежом.

Университет был основан Группой "Метинвест" в 2020 году по инициативе Рината Ахметова. Его миссия – создание в Украине образования европейского уровня, ориентированного на потребности современной промышленности.