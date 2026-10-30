Старт из Армянска и более 75 часов тишины: Лубинец рассказал о ходе миссии в Олешках

Беспрецедентное прекращение огня

По словам омбудсмена, договоренность о прекращении огня соблюдается в полной мере уже более трех суток.

"Уже более 75 часов есть режим тишины между Украиной и РФ. Ни одна сторона ни разу не нарушила режим тишины. Это впервые с 2022 года, когда режим тишины установлен на таком большом участке и так долго длится", - подчеркнул Лубинец.

Гуманитарный коридор и возможность выезда

Сегодня участники миссии отправляются непосредственно в Олешки, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить эвакуацию гражданского населения.

Подготовка к этой операции продолжалась в постоянной координации с 23 октября.

По словам Лубинца, граждане, которые изъявят желание покинуть Олешки, будут иметь свободу выбора направления для выезда:

на подконтрольную территорию Украины;

в РФ.

Участие США и международная прозрачность

Процесс доставки помощи и эвакуации является максимально открытым и прозрачным. Для освещения миссии привлечены международные медиа.

"Об участии США - сегодня вместе с нами работают граждане США, журналисты. Наверное, уникальная история для нас всех, что среди журналистов есть как представители США, Украины и РФ. Мы хотим сделать максимально прозрачный процесс помощи", - резюмировал омбудсмен.

Работа в Армянске и подготовка помощи

По словам Лубинца, он находится в Армянске, где координирует дальнейшие действия в рамках миссии совместно с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. К освещению мероприятия привлечены журналисты из трех стран.

Главная цель миссии обеспечить гуманитарной помощью гражданское население Олешек, прежде всего пожилых людей, лиц с инвалидностью и маломобильных граждан.

Для обеспечения логистики и эвакуации подготовлен специальный транспорт:

25 автобусов на 750 мест;

машины скорой помощи для транспортировки маломобильных людей.

Эвакуация и режим тишины

Отдельным направлением работы является предоставление возможности гражданскому населению покинуть временно оккупированный город.

"Для каждого, кто хочет покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно уехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул критическую важность соблюдения режима тишины обеими сторонами во время проведения операции и выразил благодарность Силам обороны Украины.

Дмитрий Лубинец также выразил благодарность Первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию в организации этой гуманитарной миссии.