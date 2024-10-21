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В одной из областей ТЦК агитирует школьников поступать в военные учебные заведения

Львовская область, Понедельник 21 октября 2024 13:58
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В одной из областей ТЦК агитирует школьников поступать в военные учебные заведения Фото: Львовский областной ТЦК и СП (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Владислава Ткаченко

Во Львовской области представители ТЦК посетили школы. Они агитируют старшеклассников выбрать военную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Военнослужащие РТЦК и СП проводят встречи с учениками старших классов, во время которых рассказывают о структуре ВСУ, современных видах вооружения и важности защиты страны от оккупантов.

Основная цель таких встреч - побудить молодежь к поступлению в военные учебные заведения, где предоставляется качественное образование, основанное на самых высоких государственных стандартах.

Военные учебные заведения предлагают бесплатное обучение, обеспечение стипендиями, проживанием и необходимым имуществом для курсантов.

Фото: Во Львовской области представители ТЦК посетили школы. (facebook.com/lvivobltck)

Военнослужащие сообщают, что армии нужны новые молодые кадры, которые в будущем еще больше укрепят обороноспособность страны. Призыв старшеклассников поступать в военные вузы является важным шагом в подготовке следующего поколения защитников Украины.

Напомним, что Министерство обороны Украины впервые сертифицировало частную школу операторов дронов. Ее выпускники получат официальную военную специальность.

Кроме того, для школьников, которые учатся в украинских школах из-за границы, введена отдельная программа обучения.

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ТЦК Школа
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