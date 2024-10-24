В старшей школе дети будут изучать 7 основных предметов: когда ожидать изменений

Согласно реформе профильного образования в Украине, которую будет постепенно внедрять Министерство образования и науки, старшеклассники будут изучать 7 обязательных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
С 2027 года учащиеся старших классов украинских школ будут изучать 7 обязательных основных дисциплин:
Известно, что эти изменения являются частью реформы профильного образования, представленной ранее Министерством образования и науки Украины.
Отмечается, что другие предметы старшеклассники будут выбирать в соответствии со своим профилем обучения.
Реформа также подразумевает создание академических лицеев, что поможет разнообразить выбор предметов, особенно для сельских школ и школ в небольших городах.
Для помощи в выборе профиля в школах появятся карьерные советники.
Также известно, что учащиеся смогут изменить профиль во время обучения в 10 классе, если выбор не соответствует их ожиданиям.
Кроме того, ранее мы уже сообщали о том, что согласно нововведениям, украинские школьники будут учиться 12 лет с 2027 года. Первый выпуск таких старшеклассников планируется в 2030 году.
Напомним, что МОН планирует переход к пилотированию реформы в Украине в сентябре 2025 года. Этот процесс продлится до июля 2027 года.
Известно, что в этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробированы разные модели внедрения изменений.
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