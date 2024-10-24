В старшей школе дети будут изучать 7 основных предметов: когда ожидать изменений

С 2027 года учащиеся старших классов украинских школ будут изучать 7 обязательных основных дисциплин:

украинский язык,

литературу,

историю Украины,

английский язык,

математику,

физическую культуру,

защиту Украины.

Известно, что эти изменения являются частью реформы профильного образования, представленной ранее Министерством образования и науки Украины.

Отмечается, что другие предметы старшеклассники будут выбирать в соответствии со своим профилем обучения.

Реформа также подразумевает создание академических лицеев, что поможет разнообразить выбор предметов, особенно для сельских школ и школ в небольших городах.

Для помощи в выборе профиля в школах появятся карьерные советники.

Также известно, что учащиеся смогут изменить профиль во время обучения в 10 классе, если выбор не соответствует их ожиданиям.

Кроме того, ранее мы уже сообщали о том, что согласно нововведениям, украинские школьники будут учиться 12 лет с 2027 года. Первый выпуск таких старшеклассников планируется в 2030 году.