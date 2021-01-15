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Не старше 70: в Україні пом'якшили обмеження за віком для держслужбовців

Автор: Юлія Струк

В Україні зняли вікові обмеження для державних службовців. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з наступного дня після оприлюднення.

Документ вносить зміни до ЗУ "Про державну службу".

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Закон говорить, що термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше ніж на п'ять років.

Держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Як писало РБК-Україна, 16 грудня Верховна рада схвалила законопроект у другому читанні. Тоді за нього проголосували 260 нардепів.

Додамо, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроект №3748.

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