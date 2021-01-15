Не старше 70: в Україні пом'якшили обмеження за віком для держслужбовців

В Україні зняли вікові обмеження для державних службовців. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Вчора документ опублікували у виданні "Голос України".
Він набрав чинності з наступного дня після оприлюднення.
Документ вносить зміни до ЗУ "Про державну службу".
Закон говорить, що термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше ніж на п'ять років.
Держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.
Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.
Як писало РБК-Україна, 16 грудня Верховна рада схвалила законопроект у другому читанні. Тоді за нього проголосували 260 нардепів.
Додамо, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроект №3748.