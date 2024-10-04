Стародубцева и еще одна украинка узнали соперниц на супертурнире в Ухане

Стародубцева, которая занимает 115-е место в мировом рейтинге, в стартовом раунде отбора встретится с 69-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд из Германии. Недавно они играли в 1/64 финала турнира в Пекине. Тогда Юлия победила в двух сетах (6:4, 7:6).

Цуренко (88-я в рейтинге) на старте квалификации выйдет на корт против Линды Фругвиртовой из Чехии. Соперница украинки находится в рейтинге на 134-й строчке.

Соревнования в Ухане пройдут с 7 по 13 октября. Спортсменки, стартующие в первом раунде основной сетки, гарантированно получат 14 846 долларов призовых. Победитель может рассчитывать на сумму 525115 долларов.

Открытый чемпионат Уханя: что известно

Женский профессиональный теннисный турнир, проходящий на хардовых кортах. С 2014 года входит в серию WTA Premier 5 с призовым фондом около 2,8 млн долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Дважды в турнире побеждали Петра Квитова из Чехии и белоруска Арина Соболенко. Чемпионат Уханя стартует в этом году после 5-летнего перерыва. Он не проводился с 2019 года из-за пандемии коронавируса.