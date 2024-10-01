Стародубцева сенсационно унизила представительницу топ-15 из России на China Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уверенно одолела россиянку Анну Калинскую по пути в четвертьфинал престижных соревнований в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

China Open, 4-й раунд, женщины

Стародубцева – Калинская – 2:0 (7:5, 6:0)

Начали матч соперницы на равных. В частности, на брейк Калинской в третьем гейме украинка мгновенно ответила обратным. Стародубцева и ее бесфлажная оппонентка сосредоточились на собственных подачах, так что тай-брейк казался неизбежным.

Однако неожиданная развязка наступила раньше. В двенадцатом гейме, при счете 6:5 в свою пользу, украинская теннисистка навязала нешуточную конкуренцию Калинской. Она начала ошибаться на собственной подаче и позволила Стародубцевой со второй попытки реализовать сетбол.

Такая неудача всерьез шокировала российскую теннисистку. Вторая партия прошла под полным контролем 24-летней украинки. Она просто смяла Калинскую, повесив "баранку" за 34 минуты. Стародубцева выполнила 1 эйс, выиграла 75% очков на первой подаче и 55% пунктов на первом приеме.

В следующем круге Стародубцеву будет ждать самый серьезный вызов на China Open этого года. Она встретится с победительницей противостояния японки Наоми Осаки и Кори Гауфф из США. Их поединок запланирован на вечернюю программу турнира.

Юлия Стародубцева на China Open-2024

Турнир серии WTA 1000 стал прорывом для украинки, которая в рейтинге ассоциации на 23 сентября находилась на 115-й строчке. Начала выступления она с квалификации соревнований, где выбила канадку Кэрол Чжао и корейскую теннисистку Чан Су Джон.

В рамках основной сетки Стародубцева выбила немку Лауру Зигемунд, чешку Катержину Синякову и армянскую теннисистку с российским прошлым Элину Аванесян. Во всех шести поединках украинская спортсменка одержала победы в двух сетах, не отдав оппоненткам ни одной партии.

В новой версии классификации WTA Стародубцева взлетит минимум на 79-е место. Такой результат позволит ей попасть в первый раунд Australian Open-2025 без квалификации.