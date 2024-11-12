Стармер требует от Байдена 20 млрд долларов Киеву и добро на удары Storm Shadow, - Telegraph

По данным издания, Стармер, настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, уходящим президентом США, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что сэр Стармер также заявит, что Украине следует наконец-то дать разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории России, против чего выступает Байден.

Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос изменения позиции США в отношении урагана Storm Shadows в ходе переговоров в Париже 11 ноября. Два лидера провели 20 минут, беседуя один на один об Украине, в то время как большая делегация помощников не присутствовала в зале, что является признаком политической деликатности дискуссий.

"Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая вопрос о том, как лучше всего обеспечить Украине максимально сильные позиции перед зимой", - сообщил источник.

Ракеты Storm Shadow производятся в Великобритании и Франции, но при развертывании могут использоваться американские системы.

Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов по границе с Россией, но не вглубь территории.

Западные союзники, по всей видимости, работают на двух фронтах - денег и оружия - пытаясь заставить Байдена пойти на большую поддержку Украины, чем это запланировано на последние два месяца его пребывания у власти.

В европейских столицах существуют опасения, что Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, заставит Украину навсегда отказаться от удерживаемых Россией территорий в обмен на мирное соглашение.

Трамп пообещал положить конец войне Украине, куда вторглась Россия, в "первый день" своего президентства и раскритиковал миллиарды фунтов долларов поддержки Киева, предоставленной Байденом.

Саммит G20 в Рио-де-Жанейро в начале следующей недели может иметь решающее значение, поскольку союзники обсуждают ускорение поддержки Украины. Сэр Стармер, Байден и Макрон будут там.

Кредит Украине

Одним из основных направлений лоббирования в Лондоне является то, чтобы страны "Большой семерки" — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — выполнили свое давнее обещание предоставить Украине финансовые ресурсы.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов , частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

США обещали предоставить 20 млрд долларов из этих 50 млрд долларов, однако они еще не предоставлены. Отчеты из США в прошлом месяце указывали, что деньги готовятся в этом году.

Ракеты Storm Shadow

Журналисты спрашивали Стармера, обсуждал ли он ракеты Storm Shadow с Макроном. Это произошло в самолете, направлявшемся на 29-й саммит ООН по изменению климата в Баку, столице Азербайджана.

Стармер сказал: "Я всегда говорил, что мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, и мы придерживаемся этого. Я также говорил, что в ряде случаев нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение. Это был мой постоянный рефрен вот уже четыре месяца, с тех пор как я стал премьер-министром, во всех обсуждениях, которые я вел. Это суть обсуждений, которые мы ведем".

Однако премьер-министр отказался вдаваться в подробности обсуждения оперативных военных вопросов.

Ричард Найтон, главный маршал авиации Британии выразил свою поддержку ударом Украины ракетам Storm Shadow вглубь российской территории.

Найтон в своей речи в Королевском объединенном институте оборонных исследований заявил, что "альтернатива победе Украины немыслима" и что это станет "зеленым светом агрессорам по всему миру".