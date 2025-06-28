ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стармер рассказал, как встречал Зеленского после громкой ссоры с Трампом

Лондон, Суббота 28 июня 2025 13:12
UA EN RU
Стармер рассказал, как встречал Зеленского после громкой ссоры с Трампом Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Британии Кир Стармер принял президента Украины Владимира Зеленского в Лондон сразу после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он решил показать Зеленскому свою поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стармера, которое цитирует The Times.

Британский премьер вспомнил, как встречал Зеленского в Лондоне после того, как тот посетил США. Встреча президента Украины с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете закончилась перепалкой.

Стармер отметил, что, встречая Зеленского на Даунинг-стрит, он намеренно подошел к нему.

"Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", - сказал Стармер.

Он также провел Зеленского к машине в конце встречи.

"Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве",- добавил премьер Британии.

Перепалка Трампа и Зеленского

Напомним, что февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь. Также в СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм, как принято.

Впоследствии Зеленский покинул Белый дом, а соглашение об украинских недрах, которое планировали подписать, не было подписано.

Европейские партнеры поддержали Владимира Зеленского после ссоры в Овальном кабинете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Кир Стармер
Новости
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу