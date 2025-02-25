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Стармер объявил об увеличении расходов Британии на оборону, назвав РФ угрозой

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о росте оборонных расходов страны. Он назвал Россию "угрозой" для европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кира Стармера, которое цитирует The Guardian.

Выступая в парламенте в Лондоне, Стармер сообщил о "самом большом устойчивом увеличении оборонных расходов со времен окончания холодной войны".

По словам премьера, правительство Великобритании планирует тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года. Дальнейшая цель - повысить этот показатель до 3% после следующих выборов и в 2030-х годах.

В своей речи премьер назвал Россию "угрозой в наших водах, воздушном пространстве и на наших улицах".

"Я был свидетелем падения Берлинской стены, и если бы тогда мне сказали, что при моей жизни российские танки снова войдут в европейские города, я бы не поверил. Но вот мы здесь, в мире, где все изменилось, потому что именно это произошло три года назад", - отметил Стармер.

История показала, что нестабильность в Европе всегда достигает британских берегов, добавил политик.

"А такие тираны, как Путин, понимают только язык силы", - резюмировал Стармер.

Помощь Украине

Напомним, Великобритания стала одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Лондон предоставил значительную военную помощь, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, артиллерию, системы противовоздушной обороны и обучение украинских военных. Также страна активно поддерживала санкции против России и финансовую помощь Украине.

Недавно Стармер призвал союзников продолжать помогать Украине. Британский премьер отметил, что плохое мирное соглашение было бы "катастрофой для всех". Политик подчеркнул, что в интересах Лондона и Вашингтона поддерживать Украину с гарантией безопасности.

 

Кроме того, 24 февраля стало известно, что Великобритания предоставит крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). В том же числе Лондон введет против России новый пакет санкций.

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