Стармер объявил об увеличении расходов Британии на оборону, назвав РФ угрозой

Выступая в парламенте в Лондоне, Стармер сообщил о "самом большом устойчивом увеличении оборонных расходов со времен окончания холодной войны".

По словам премьера, правительство Великобритании планирует тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года. Дальнейшая цель - повысить этот показатель до 3% после следующих выборов и в 2030-х годах.

В своей речи премьер назвал Россию "угрозой в наших водах, воздушном пространстве и на наших улицах".

"Я был свидетелем падения Берлинской стены, и если бы тогда мне сказали, что при моей жизни российские танки снова войдут в европейские города, я бы не поверил. Но вот мы здесь, в мире, где все изменилось, потому что именно это произошло три года назад", - отметил Стармер.

История показала, что нестабильность в Европе всегда достигает британских берегов, добавил политик.

"А такие тираны, как Путин, понимают только язык силы", - резюмировал Стармер.

Помощь Украине

Напомним, Великобритания стала одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Лондон предоставил значительную военную помощь, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, артиллерию, системы противовоздушной обороны и обучение украинских военных. Также страна активно поддерживала санкции против России и финансовую помощь Украине.

Недавно Стармер призвал союзников продолжать помогать Украине. Британский премьер отметил, что плохое мирное соглашение было бы "катастрофой для всех". Политик подчеркнул, что в интересах Лондона и Вашингтона поддерживать Украину с гарантией безопасности.