Стармер: если Путин не вернется на путь мира - мы ответим

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что если российский диктатор Владимира Путина не вернется на путь мира в Украине, тогда будет ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи лидеров "коалиции решительных" в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Именно поэтому мы здесь, вместе с США, обращаемся к Путину, открыто: если вы серьезно думаете о мире, самое время это продемонстрировать", - подчеркнул Стармер
Он подчеркнул, что речь идет о 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров. Причем без дополнительных условий в без задержек. Если же этого не будет, Россию заставят пойти на переговоры.
"Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов... Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - добавил премьер Британии.
Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц проинформировал, что "коалиция решительных" общалась с президентом США как перед сегодняшней встречей, так и после.
"Мы все общались с американским президентом перед нашей встречей и сразу после нее. Мы благодарны амеркаинському президенту за то, что он полностью поддерживает нашу инициативу и он полностью вовлечен в нее", - рассказал он.
Напомним, в ходе этой же пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться уже в предстоящий понедельник, 12 мая. В ином случае, если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, страну ждут новые санкции.
Кроме того, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тоже заявили, что должно быть именно безусловное прекращение огня, либо же будут санкции.
"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", - заявил Стармер.
Макрон в свою очередь полтвердил, что пакет санкций на случай отказе РФ уже подготовлен.
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