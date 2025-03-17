Стармер готов разместить тысячи британских солдат в Украине на "долгие годы", - The Times

Как пишет издание, Стармер готов взять на себя бессрочное обязательство разместить британские войска на "столько, сколько потребуется" вместе с западными союзниками в попытке сохранить мир.

По данным The Times, руководители оборонных ведомств "коалиции желающих" встретятся в Лондоне в этот четверг, чтобы "со всей конкретностью" обсудить, где должны быть размещены миротворческие силы.

Около полудюжины стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке в Украину до 30 000 военнослужащих. Другие страны готовы помочь оружием и логистикой.

Миротворческая миссия для Украины

Напомним, Франция и Великобритания взяли под свой контроль усилия по созданию и обеспечению возможной миротворческой миссии для Украины в случае прекращения огня. В частности, Великобритания инициировала создание "коалиции желающих", для того, чтобы собрать страны, которые готовы присоединиться.

По данным СМИ, Турция также готова направить войска в Украину.

В минувшие выходные состоялся виртуальный саммит "коалиции желающих". Тогда Стармер заявил, что военные чиновники соберутся в Британии для обсуждения практических аспектов возможного мирного соглашения по Украине.