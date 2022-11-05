Starlink вводит новые ограничения для пользователей сети: что известно

Starlink теперь будет снижать скорость трафика и внедрит приоритетный доступ к сети Интернет. Однако это касается не всех пользователей.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, с декабря 2022 года начнет замедлять скорость передачи данных для пользователей, которые будут загружать более 1 ТБ в месяц. При этом все пользователи с начала месяца получат приоритетный доступ, то есть сервис будет отслеживать, сколько данных человек потребляет с 7:00 до 23:00. Если превышен лимит информации на 1 ТБ, учетная запись клиента будет переведена на пакет "Базовый доступ" с пониженным приоритетом загрузки. Иными словами, скорость передачи данных планируют уменьшать.

Данные, обнародованные Starlink, свидетельствуют о том, что среди клиентов таких пользователей всего 10%. Что касается пользователей портативных антенн Starlink, то они вообще не смогут получить приоритетный доступ. Будут ли ограничения для украинских военных – пока неизвестно.

В SpaceX объяснили причину введения таких новшеств. Специалисты компании считают, что интернет – это ограниченный ресурс, и сейчас им нужно балансировать между управлением сетью и удовлетворением спроса.