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Starlink не блокуватиме Російські новинні джерела, - Ілон Маск

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Вашингтон, Субота 05 березня 2022 07:45
Starlink не блокуватиме Російські новинні джерела, - Ілон Маск Фото: Ілон Макс, творець компанії TESLA (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Ілон Маск заявив, що якісь держави наказали його компанії Starlink заблокувати російські новинні ресурси. Мільярдер відповів відмовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт Ілона Маска в Twitter.

Ілон Маск у своєму акаунті в Twitter заявив, що уряди деяких країн наказали його компанії Starlink заблокувати російські новинні джерела.

Мільярдер відмовився, заявивши, що піде на це тільки під дулом пістолета.

Також Маск додав, що серед цих урядів не було України.

Нагадаємо, що супутникове обладнання Starlink вже було доставлено в Україну.

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Илон Маск
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