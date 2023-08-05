Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет - тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был - то ли "военкомом", то ли депутатом, то ли чиновником - каждый должен работать только ради государства. Так и будет", - добавил он.

Скандалы с военкомами

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

Да, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около 100 обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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