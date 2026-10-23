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"Старые" и "молодые" министры: источники рассказали о настроениях внутри Кабмина Корецкого

10:31 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
"Старые" и "молодые" министры: источники рассказали о настроениях внутри Кабмина Корецкого Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com zelenskyy.official)
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В Кабмине Корецкого сформировались два лагеря министров: "ветераны", пережившие не одного премьера, и пришедшие вместе с ним "молодые" министры. По мнению некоторых источников, "старые" не до конца воспринимают его как руководителя, вторые упрекают его в "сухости".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен".

В частности, "молодые" министры упрекают премьера в том, что он слишком "сухой", не проявляет эмпатии, не входит в ситуацию, постоянно говорит о KPI и сроках и так далее.

"Да, Корецкий не играет в аппаратные игры, не приближает к себе людей. У него есть министр экономики (Александр Кравченко, - ред.) и Константин Марьевич (госсекретарь Кабмина, - ред.). Вот это два человека, которые "его", другие для него чужестранцы. Но от к ним ровно, одинаково равно относится".

В политических кругах РБК-Украина слышало о том, что "старые" министры, в свою очередь, не до конца воспринимают Корецкого как своего руководителя, некоторые из них больше "любят" экс-премьера, ныне первого вице-премьера и министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Шмигаль для них более понятен, они с ним провели больше времени, плюс он более эмпатичен, он может выслушать, попить с ними чай-кофе - то, чего нет у премьера. Но Шмыгаль играет исключительно "у Корецкого", он за этим внимательно следит, чтобы не дай бог, не стать каким-то альтернативным центром тяготения", - опровергает слухи информированный источник издания.

Несмотря на то, что нынешний Кабмин сформировался уже в условиях неслабой турбулентности, настоящие испытания - зима в условиях российских обстрелов - еще впереди. Это, конечно, рождает среди министров некоторые опасения и за будущее.

"В Кабмине говорят, что весной на них могут все повесить, и потом отправить в отставку. С другой стороны, президент может и не захотеть этого делать", - заключает собеседник РБК-Украина в команде Зеленского.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром, за его кандидатуру 16 июля проголосовали 289 народных депутатов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Корецкий анонсировал сокращение заместителей министров примерно на 20%, а заместителей руководителей других ЦОИВ почти на 18%.

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