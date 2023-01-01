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Старые гривны с 1 января начали менять на банкноты и монеты нового образца

Фото: гривны номиналом 5 и 10 гривен заменят монетами (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 1 января 2023 начал постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят монетами 5 и 10 гривен и банкноты 20 и 100 гривен нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как будет происходить постепенная замена

НБУ совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности:

  • банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшей утилизации.

"Но такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать", - говорится в сообщении.

В то же время постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины планирует упростить наличные расчеты посредством изъятия из обращения старых монет и банкнот . Номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 единиц.

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Национальный банк Украины