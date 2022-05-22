Найстаріший підводний човен Чорноморського флоту РФ після ремонту знову відправили на завод
Російський підводний човен "Алроса" Чорноморського флоту знову відправили на ремонтний завод. Субмарина минулого тижня тільки вийшла з ремонту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
За даними журналістів, підводний човен тягнули два буксири. На палубі були 10 матросів та три офіцери. Корабель з Південної бухти Севастополя відбуксували у Кілен-бухту, де знаходиться 13-ий судноремонтний завод.
При цьому на початку травня підприємство заявило, що завершило ремонт найстарішого на Чорноморському флоті РФ підводного човна "Алроса". Минулого тижня субмарина нібито вийшла з ремонту та проходила підготовку до виходу на ходові випробування.
Варто зазначити, що підводний човен Б-281 "Алроса" був введений у дію у 1990 році. Він оснащений експериментальним водометним рушієм замість гвинта. До 2013 року це був єдиний підводний човен Чорноморського флоту Росії. Після модернізації човен отримав можливість стріляти крилатими ракетами типу "Калібр".
Раніше ми повідомляли, що дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту РФ перебувають на чергуванні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.