Starbucks ліквідує бізнес в Росії

Американська корпорація Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, прийняла рішення ліквідувати бізнес в Росії. Компанія закриває юридичну особу в Росії "Кава Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ" .

Нагадаємо, в березні Starbucks повідомила, що призупиняє свою діяльність в Росії, а також припиняє поставки своєї продукції в країну.

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