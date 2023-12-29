"Старая Фирма", новое дерби для Зинченко, Зимняя классика НХЛ: анонс выходных в спорте

"Селтик" – "Рейнджерс"

30 декабря, 14:30, Глазго, "Селтик Парк", телетрансляция на Setanta Sports+

Впервые за длительное время Дерби Старой Фирмы приобрело турнирное значение. Самое принципиальное противостояние Шотландии станет предновогодним зрелищем, прежде всего, для нейтральных фанатов. "Селтик" в лидерах чемпионата (48 очков), но отставание "Рейнджерс" на 5 пунктов объясняется двумя матчами в запасе. Итак, победа крайне необходима обоим грандам. Хотя "кельты" – фаворит.

"Ювентус" – "Рома"

30 декабря, 21:45, Турин, "Альянц Стэдиум", трансляция на MEGOGO

Адепты защитного футбола пересекутся в Пьемонте. В гости к Массимилиано Аллегри приехала "Рома" Жозе Моуринью. И туринцы, и римляне играют от обороны, но не оставляют амбиций на высокие места. Более того, "Юве" до сих пор в борьбе за Скудетто. Для сохранения давления на миланский "Интер" хозяева должны побеждать. Но "волки" получили эмоциональный подъем от победы над "Наполи".

Фото: Много голов в Турине ждать не следует (juventus.com)

"Юта" – "Майами"

31 декабря, 00:00, Солт-Лейк-Сити, "Дельта Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Флоридцы в канун нового года будут гостить в штате Юта. Тамошний клуб изо всех сил пытается запрыгнуть в вагон плей-офф. Фактически "джазмены" на расстоянии двух побед от десятой строчки Западной конференции. Итак, несколько удачных поединков подряд сделают "Юту" реальным претендентом на продолжение борьбы после регулярки. "Майами" в свою очередь – среди лидеров на Востоке.

"Фулхэм" – "Арсенал"

31 декабря, 16:00, Лондон, "Крейвен Коттедж", трансляция на Setanta Sports

"Канониры" второй раз в течение недели сыграют против другой лондонской команды. После неожиданного фиаско дома против "Вест Хэма" (0:2) команда Микеля Артеты попытается реабилитироваться с "Фулхэмом". Соперник своевременный – "коттеджеры" проиграли трижды подряд после разгрома того же "Вест Хэма" (5:0) и опустились на 15-е место. Александру Зинченко и компании пора наверстать упущенное в декабре.

Фото: Летом команды завершили поединок боевой ничьей 2:2 (premierleague.com)

"Сиэтл" – "Вегас"

1 января, 22:00, Сиэтл, T-Mobile Park, трансляция на app.setantasports.com

Ежегодно Национальная хоккейная лига проводит поединок на открытом воздухе. В первый день 2024-го на 48-тысячной бейсбольной арене в Сиэтле сойдутся самая молодая команда лиги и действующий обладатель Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне "Кракен" и "Голден Найтс" сыграли матч в Неваде, где верх взяли хозяева (4:1). "Сиэтл" до сих пор вне зоны плей-офф, поэтому должен сделать победы регулярными.