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Станут неоценимы при контрнаступлении. Резников просит Австралию передать бронавто Hawkie

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Украины обратилось к Австралии с просьбой предоставить нашей стране бронеавтомобили Hawkie ("Хоуки"), а также призывает Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twiter главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

Как отметил министр, Австралия уже предоставила нашему государству значительную поддержку во время полномасштабного вторжения РФ, и внесла "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Ваши Bushmaster (бронетранспортеры "Бушмастер", - Ред.) были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не окончена, и нам все еще нужна ваша поддержка", - написал Резников.

Так, глава Минобороны обратился с призывом к Австралии присоединиться к международной танковой коалиции за Украину, и помимо танков "мы имели бы за честь получить австралийские "Хоуки".

Резников отметил, что такие бронемашины "могли оказать неоценимую помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".

Что известно о бронеавто Hawkie

Австралийский легкий (7-тонный) бронеавтомобиль "Хоуки" имеет несколько версий - 4х и 2х-дверные, а также пограничную. Машина предназначена для выполнения ряда задач, включая передвижение войск, командование и управление, РЭБ, связь, наблюдение и разведку.

Австралийская бронемашина Hawkie (фото: Michał Derela)

Первоначально "Хоуки" был разработан в 2010 году для удовлетворения требований Сил обороны Австралии (ADF) к легкой бронированной патрульной машине для замены некоторых вариантов Land Rover Perentie. Благодаря своей высокой мобильности, хорошей защите, авто можно использовать в качестве боевой платформы.

Основное вооружение на "Хоуки": 12,7 мм пулемет или 40 мм автоматический гранатомет, боевой модуль с 12,7 мм пулеметом, 40 мм автоматическим гранатометом или противотанковым ракетным комплексом.

Параметры Hawkie: скорость - 130 км/ч, мощность двигателя - 272 л.с и 448 л.с, экипаж - 4-6 человек.

Напомним, в феврале глава Минобороны Австралии заявил, что страна предоставила военную помощь Украине на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы, и пообещал беспилотники и введение новых санкций против РФ.

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Алексей РезниковАвстралия