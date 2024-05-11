Не станьте жертвой: советы, как предотвратить мошенничество и враждебную дезинформацию

В эпоху кибервойны фейковые новости и манипуляции фактами становятся оружием в руках злоумышленников, которые стремятся достичь своих целей. Чтобы уберечь себя от пропаганды и мошенничества, киберполиция призывает к критическому мышлению и тщательной проверке информации.

Фактчекинг - это процесс проверки и верификации информации, распространяемой в СМИ, социальных сетях и других медийных источниках. Он становится все более важным инструментом в современном мире, где фейковые новости, пропаганда и дезинформация могут иметь разрушительные последствия.

Киберполиция отмечает, что именно поэтому фактчекинг, или проверка фактов, становится крайне важным инструментом в современном мире.

Российские фейки

В СМИ появилась информация о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров подает в отставку. При этом министр Умеров займет должность министра инфраструктуры Александра Кубракова. Первым о вероятной отставке Умерова сообщил один из украинских журналистов. Он сослался на собственные неназванные источники.

По данным Центра противодействия дезинформации, информация, распространенная этим журналистом, не соответствует действительности.

Недавно российская пропаганда также распространила фейковую страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, дискредитируя его.

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