Становлення ринку газу для споживачів займе час, але його запуск - це крок вперед, - аналітик

Становлення запущеного в серпні 2020 року ринку газу для побутових споживачів займе деякий час. Зараз необхідне відпрацювання вторинного законодавства, щоб зробити цей ринок більш гнучким і конкурентним.

Про це заявив старший аналітик Dragon Capital Денис Саква, коментуючи роботу ринку газу для населення за новими правилами.

"Запуск ринку дає можливість іншим гравцям займатися поставками газу населенню. В першу чергу, компаніям, у яких вже є власна інфраструктура газу або білінгу, це можуть бути існуючі компанії, які займаються постачанням електроенергії, й у яких є ІТ-інфраструктура, інфраструктура білінгу, наприклад, ДТЕК YASNO, у якої є свої структури в різних областях країни", - зазначає Денис Саква.

На його думку, ринок буде мотивувати розвиток торговельної інфраструктури, продажу рітейловим покупцям. Один з позитивних моментів відкриття ринку - створення рівних правил для всіх.

"Наприклад, у "Нафтогазу" немає особливих правил, правила на ринку однакові для всіх. Обмежень ні для кого немає", - зазначив експерт.

Говорячи про динаміку цін на газ всередині України, Денис Саква зазначив, що така динаміка в Україні синхронна з європейськими цінами на газ.

"Ми бачимо, що в останні місяці ціна газу в Європі підросла, у нас ціни теж поступово будуть підтягуватися вгору. Останні ціни "Нафтогазу" було вже близько 100 дол., і на 20% вони, напевно, ще виростуть", - повідомив аналітик.

Він також нагадав, що ціна на газ в Україні залежить від ціни в Європі, оскільки в Україні - дефіцитний ринок газу.

"Ми видобуваємо газу менше, ніж нам необхідно. Відповідно, дефіцит покривається з допомогою імпортного паритету. І виходить, що замикає ціна - це імпортна. Відповідно, будь-який постачальник продавати газ дешевше імпорту не стане. Різниця в ціні на ринку може бути, але основний орієнтир - це імпортна ціна. Влітку газ зазвичай дешевше, а взимку завжди відповідає імпортному паритету", - додає Саква.

За словами аналітика, в цілому частка імпорту в споживанні газу в Україні - близько 30%.

"У нас обсяг споживання - близько 30 млрд кубометрів, і 20 млрд - наш власний видобуток. Третина обсягу - імпорт. У нас багато імпортують газ приватні компанії", - зазначив Денис Саква.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, з 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.