У Станиці Луганській завершують будівництво обхідного мосту

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) заявила про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, українська сторона виконала роботи з монтажу тимчасового пішохідного обхідного мосту. Наразі будівельники здійснюють монтаж огородження та настилу на обхідному мосту. Також здійснюються роботи з розчищення узбіч, підготовки до асфальтування дороги та будівництва автобусних зупинок.

У СЦКК зазначили, що обхідний міст буде працювати до завершення відновлювально-ремонтних робіт зруйнованої ділянки основного мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській почали спорудження обхідного пішохідного мосту через річку Сіверський Донець. Металеві конструкції першої південної опори розпочали встановлювати 20 вересня.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.